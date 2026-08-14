Salernitana-Scafatese, i convocati di Cosmi: emergenza attacco Non solo De Boer e Bevilacqua, Cosmi perde un'altra pedina

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 24 calciatori per la sfida in programma domani alle 21:00 allo stadio Arechi contro la Scafatese, gara valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. Nella lista dei convocati di Cosmi mancano De Boer, Bevilacqua e soprattutto Ferrari. Stop dell'ultima ora per l'argentino, al centro di voci di mercato. Rosa infarcita di tantissimi Primavera. Manca anche Del Pin: il difensore, provato in riitiro, non è stato tesserato. Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 22 Cataldo*;

DIFENSORI: 3 Zoia, 14 Villa, 16 Llano, 26 Heinz, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 36 Matino, 51 Russo*, 53 Sorbino*, 54 Nastri*, 72 Vuillermoz;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 8 Tascone, 23 Mastrovito, 25 Djibril, 45 Di Vico, 77 Cardoni;

ATTACCANTI: 7 Achik, 21 Boncori, 32 Lescano.