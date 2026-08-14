Salernitana-Scafatese, i convocati di Cosmi: emergenza attacco

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 24 calciatori per la sfida in programma domani alle 21:00 allo stadio Arechi contro la Scafatese, gara valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. Nella lista dei convocati di Cosmi mancano De Boer, Bevilacqua e soprattutto Ferrari. Stop dell'ultima ora per l'argentino, al centro di voci di mercato. Rosa infarcita di tantissimi Primavera. Manca anche Del Pin: il difensore, provato in riitiro, non è stato tesserato. Di seguito l’elenco:
PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 22 Cataldo*;
DIFENSORI: 3 Zoia, 14 Villa, 16 Llano, 26 Heinz, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 36 Matino, 51 Russo*, 53 Sorbino*, 54 Nastri*, 72 Vuillermoz;
CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 8 Tascone, 23 Mastrovito, 25 Djibril, 45 Di Vico, 77 Cardoni;
ATTACCANTI: 7 Achik, 21 Boncori, 32 Lescano.