Salernitana, D’Ursi non attenderà all’infinito: Faggiano pensa alle soluzioni L'attaccante presente ieri alla presentazione del Sorrento. Si valutano alternative

L’accordo c’è. La Salernitana ha in pugno Eugenio D’Ursi. Ma ora la questione temporale rischia di diventare il vero ostacolo nella trattativa. Manca il via libera di Danilo Iervolino ad un’operazione che, da quanto filtra dalla società rossonera, appare già sigillata: trasferimento a titolo definitivo per circa 100mila euro, biennale al calciatore protagonista di 15 gol con la maglia rossonera. La palla ora passa a Danilo Iervolino che, come per ogni trattativa, dovrà mettere il suo timbro e finalizzare il lavoro svolto da Daniele Faggiano. La Salernitana si è spinta versando soldi al Sorrento perché consapevole del valore del calciatore e della grande utilità all'interno del reparto offensivo, possibile spalla di Lescano.

Le alternative

Il calciatore però, presente ieri alla presentazione del Sorrento, non aspetterà a lungo. Entro il weekend vuole chiarezza per confermare la promessa fatta al ds Faggiano. Altrimenti per D’Ursi si riapriranno le sirene di mercato. La Salernitana, per non trovarsi scoperta, pensa anche alle soluzioni alternative: il Cosenza cederà Emmausso che spinge per tornare al Foggia ma ascolta le possibili destinazioni. Casarotto, ex Casertana, è in uscita dall’Entella. La Salernitana ci pensa.