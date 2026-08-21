Giugliano-Scafatese, le probabili formazioni: Ferraro riparte dalle certezze Inizia il cammino in C di canarini. Ferraro: "Dimenticare Salerno, ora seve fame"

Un esordio per confermare le buone sensazioni di Coppa. La Scafatese inizia il suo cammino in serie C. Alle ore 21:00, la squadra del patron Romano torna tra i professionisti con l’ambizione di essere la mina vagante del campionato. Col Giugliano conferma in toto per l’undici che ha superato la Salernitana in Coppa Italia, col tridente composto da Volpicelli, Dambros e Palmieri. Non sarà disponibile il neo-arrivo Toscano, out per squalifica. “Sarà un inizio importante, questo è un derby difficile contro una squadra collaudata che conosce bene la categoria – ha presentato mister Ferraro -. Ora dobbiamo dimenticare la vittoria sulla Salernitana ma adesso inizia un altro cammino, fatto di concentrazione, di umiltà. Abbiamo respirato questo clima di grande gioia ma ora dobbiamo resettare e ripartire".

Niente tifosi in trasferta

A Giugliano la Scafatese non avrà al seguito il sostegno del tifo organizzato. Il Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) ha infatti stabilito che per accedere allo stadio “Alberto De Cristoforo” sia obbligatoria la tessera del tifoso, da presentare insieme al biglietto. Una condizione che ha portato gli Ultras canarini a confermare la propria posizione contraria alla tessera e, di conseguenza, a non seguire la squadra in trasferta.

Giugliano-Scafatese, le probabili formazioni:

Giugliano (3-5-2): Greco; D'Avino, Justiniano, Caldore; Marchisano, Improta, De Rosa, Zammarini, Broh; Ibe, Udoh. Allenatore: Di Napoli.

Scafatese (4-3-3): Becchi; Novella, Suhs, Manzi, Baldan; Proia, Scognamiglio, Esposito A.; Volpicelli, Dambros, Palmieri. Allenatore: Ferraro.