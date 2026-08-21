Bari-Cavese, le probabili formazioni: dubbio in attacco per Masitto Alle ore 21 sfida prestigiosa per i metelliani. Masitto riparte dalle certezze

Un nuovo inizio. Parte subito col botto la stagione della Cavese in serie C. La squadra metelliana fa visita al Bari, ancora scottato dalla retrocessione in terza lega e bramosa di riprendersi subito un posto in serie B. Al San Nicola (ore 21:00), la Cavese ci arriva con l’organico quasi al completo. In difesa si rivedrà Cionek, pronto a guidare centralmente il pacchetto arretrato. I dubbi riguardano l’attacco: Alberti garantisce fisicità e potrebbe avere la meglio su Fusco per far coppia con Orlando, fresco di rinnovo con il club campano.

La carica di Masitto

In conferenza stampa, il tecnico Masitto ha rilanciato forte: “Inizia il campionato, iniziano ad esserci punti pesanti in palio. Sarà un percorso lungo quindi ogni sfida deve essere un test per maturare. Per questo voglio vedere una squadra attenta, che non si conceda black-out rischiando poi di uscire dalla partita. Sarà necessario curare i dettagli, cercare di migliorare i difetti che sono emersi nelle varie sfide”.

Bari-Cavese, le probabili formazioni:

Bari (4-3-3): Cerofolini; Mare, Mantovani, Elia, Burgio; Darboe, Maggiore, Grgic; Colangiuli, Butic, Gomez. Allenatore: Rastelli.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Peretti, Cionek, Nunziata; Sava, Visconti, Awua, Diarrasouba, Macchi; Orlando, Alberti. Allenatore: Masitto.