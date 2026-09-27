Cavese-Savoia 4-2, ruggito metelliano. Masitto: "Prova convincente" I metelliani si risollevano e si godono il successo: "Non era ultima spiaggia, la squadra c'è"

Quattro calcio alla crisi. La Cavese si prende il derby con il Savoia (4-2). Al Simonetta Lamberti, arriva il poker che cancella le ultime due sconfitte consecutive e dispensa serenità. Un match che si colora subito di blufoncè con lo squillo di Fusco (23'). Nella ripresa la partita si accende: al 48' Orlando firma il 2-0. Il Savoia rientra in partita con Scotti che fa secco Boffelli (64') ma ci pensa Peretti a rimettere le cose in ordine (68'). L'allungo decisivo porta la firma di Mannucci (71'), che rende inutile anche la gioia di Tumbarello nel finale (79').

"Bellissimo vincere un derby così"

Mister Cristiano Masitto sistema la classifica e si gode una serata di festa: "Sapevamo fosse una partita delicata contro un avversario fastidioso. Abbiamo fatto una prova di livello, con grande equilibrio ma anche partendo forte come avevo chiesto. Abbiamo dimostrato di avere grande qualità. Sono felice per Minaj ma anche per tanti. I ragazzi meritavano una gioia così: vincere un derby così davanti a tanti tifosi è energia pura. E' ingiusto parlare di ultima spiaggia. Non abbiamo vissuto partite facile: abbiamo giocato sei partite, di cui quattro in trasferta, contro le big di questo campionato, con diverse assenze. Non si può parlare di gara decisiva. Io mi tengo tutto quello che è arrivato dall'avvio di stagione, chiedendo e ottenendo disponibilità. Nunziata, Fusco mi hanno dato grande gioia".