Salernitana, che calore dal tifo: in 400 al Centro Sociale per sostenere Tiffany

Grande successo per l'iniziativa portata avanti dal Ccsc

salernitana che calore dal tifo in 400 al centro sociale per sostenere tiffany
Salerno.  

Una giornata all’insegna della Salernitana, dell’aggregazione e della solidarietà. Un appuntamento con la Bersagliera sul maxi-schermo ma anche dal profondo valore sociale. Si è svolto ieri, presso l’Auditorium del Centro Sociale di Salerno, l’appuntamento organizzato dal Centro di Coordinamento Salernitana Clubs per vivere insieme Crotone-Salernitana. Tanti tifosi, famiglie, club e bambini si sono ritrovati per condividere la passione per i colori granata e sostenere la squadra anche a distanza. Quasi 400 le presenze registrate, con la vicinanza delle famiglie ma anche degli ultras, con tanti tifosi dello Schalke 04, nei giorni in cui si celebrano i dieci anni di gemellaggio con la fazione tedesca.

La giornata ha avuto anche un importante significato di solidarietà, con la presenza della mamma di Tiffany, la bambina di 6 anni per cui è stata avviata una raccolta fondi destinata a sostenere il suo percorso medico. L’evento continuerà sabato prossimo, in occasione di Salernitana - Bari. All'intervallo un momento di grande gioia con il regalo per i tanti bambini presenti dei kit da gioco dello scorso anno donati dalla Salernitana. 

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