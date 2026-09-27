Salernitana, che calore dal tifo: in 400 al Centro Sociale per sostenere Tiffany Grande successo per l'iniziativa portata avanti dal Ccsc

Una giornata all’insegna della Salernitana, dell’aggregazione e della solidarietà. Un appuntamento con la Bersagliera sul maxi-schermo ma anche dal profondo valore sociale. Si è svolto ieri, presso l’Auditorium del Centro Sociale di Salerno, l’appuntamento organizzato dal Centro di Coordinamento Salernitana Clubs per vivere insieme Crotone-Salernitana. Tanti tifosi, famiglie, club e bambini si sono ritrovati per condividere la passione per i colori granata e sostenere la squadra anche a distanza. Quasi 400 le presenze registrate, con la vicinanza delle famiglie ma anche degli ultras, con tanti tifosi dello Schalke 04, nei giorni in cui si celebrano i dieci anni di gemellaggio con la fazione tedesca.

La giornata ha avuto anche un importante significato di solidarietà, con la presenza della mamma di Tiffany, la bambina di 6 anni per cui è stata avviata una raccolta fondi destinata a sostenere il suo percorso medico. L’evento continuerà sabato prossimo, in occasione di Salernitana - Bari. All'intervallo un momento di grande gioia con il regalo per i tanti bambini presenti dei kit da gioco dello scorso anno donati dalla Salernitana.