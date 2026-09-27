Scafatese-Team Altamura, le probabili formazioni: c’è Volpicelli Sfida interna per i canarini che vogliono volare in classifica. Facciolo: "Niente superficialità"

Il primo squillo interno. Scafatese-Team Altamura (fischio d’inizio alle ore 17:30), è chance ghiottissima per i canarini, a caccia ancora del primo successo interno stagionale, in questo avvio di campionato sul neutro di Agropoli. I gialloblu ripartono dal consueto 4-3-3, con la novità di Volpicelli nel tridente offensivo completato da Emmausso e Palmieri.

Le parole di Facciolo

Mister Facciolo non vuole battute d’arresto: «I nostri avversari – il commento del tecnico calabrese dei gialloblù – hanno cambiato sistema di gioco nelle ultime gare ed hanno raccolto meno di quanto meritassero. Motivo per cui dovremo essere molto bravi a mettere in campo ciò per cui abbiamo lavorato in questi giorni. E’ una squadra che non dobbiamo temere, ma che va rispettata. Sin dalle prime battute dobbiamo cercare di comandare la partita, dobbiamo cercare di soffocare con le nostre idee il loro gioco. Sarà importante il giusto approccio. Non dobbiamo assolutamente sbagliarlo. Abbiamo la consapevolezza di quello che possiamo e dobbiamo fare e basterà scendere in campo con determinazione. La leggerezza e la superficialità non ci devono appartenere».

Scafatese-Team Altamura, le probabili formazioni:

Scafatese (4-3-3): Forte; Novella, Scognamiglio, Bacchetti, Ferrara; Proia, Toscano, Tripi; Palmieri, Emmausso, Volpicelli. Allenatore: Facciolo.

Team Altamura (3-5-2): Perucchini, Pacia, Pirrello, Zazza; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Grande, Falasca; Malcore, Rosafio. Allenatore: Memushaj.