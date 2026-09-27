Salernitana, i numeri non sorridono a Cosmi: rendimento alla...Sanderra I granata eguagliano il rendimento del tecnico romano, poi esonerato dal club

Un rendimento singhiozzante. Il bilancio dopo sette partite parla di due vitorie, tre pareggi e due sconfitte. Sono appena nove i punti portati a casa in questo avvio di stagione dalla Salernitana. E la vetta, in questo momento tra le mani del Bari, prossimo avversario dei granata, è lontana addirittura già sette punti.

I numeri non sorridono e mettono in mostra le fragilità dell'avvio granata: come riporta "Il Mattino di Salerno", Cosmi, con i 9 punti conquistati in queste prime sette giornate, sta avendo lo stesso rendimento di Sanderra che nel 2013/14 è stato esonerato proprio dopo la settima giornata, sostituito da Perrone e, poi, da Gregucci che chiuse in nona posizione conquistando un piazzamento-playoff. Per trovare una Salernitana con meno punti si deve tornare al 2005/06 quando Costantini ne aveva appena 6 con una vittoria, 3 pareggi e 3 ko. Dopo dodici turni fu esonerato e sostituito da Cuoghi che chiuse il torneo al sosto posto.