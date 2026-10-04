Cavese, Masitto gongola: "Due derby su due vinti è gioia per la gente e società" Il tecnico dei metelliani dopo il successo con la Casertana: "Possiamo alzare l'asticella"

Una vittoria pesante. La Cavese si gode il secondo derby consecutivo vinto. I metelliani asfaltano la Casertana (2-0) e si godono la zona playoff. Cristiano Masitto sottolinea la prova super dei suoi, con un risultato che poteva essere molto più larga se non per i miracoli di un super De Lucia: “Abbiamo fatto una prova di livello contro una squadra forte. Avevo chiesto coraggio, ambizione, cercare di alzare ancora di più l’asticella. Ci siamo riusciti, regalando alla gente e alla società il secondo derby consecutivo. Vedere personalità anche nei più giovani è segnale di una rosa profonda e ricca di talento. Dobbiamo continuare così, sapendo che ci saranno anche momenti di difficoltà ma allo stesso tempo che non possiamo più tornare indietro”.

“Superiori in atteggiamento”

Masitto parla del piano-gara: “Sapevamo la forza della Casertana sul loro gioco armonioso e molto offensivo. Avevamo deciso di lasciare Fusco e Minaj isolati per provare a metterli in difficoltà sulle transizioni. La scelta ha pagato. Poi siamo stati bravissimi nel rispettare il piano-gara e la prestazione è sotto gli occhi di tutti: abbiamo spinto, accelerato, creato tanto. Siamo ad un buon punto ma dobbiamo ancora migliorare. Abbiamo tanti ragazzi che possono darci tanto: Asiatico, ad esempio, è un giovane che poteva esordire prima ma adesso è pronto”.