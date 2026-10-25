Foggia-Cavese, le probabili formazioni: Fusco-Fella dal 1' Masitto carica alla vigilia: "Quando hai l'osso in bocca, non lo devi far togliere più"

Continuare a sognare. La Cavese vuole continuare a correre. Alle ore 14.30, sul campo di un Foggia alle prese con le tensioni interne, i metelliani vogliono inanellare un altro risultato positivo. Masitto riparte dalle certezze, si affida ancora al 3-5-2 ma dovrebbe rilanciare Diarrassouba sulla corsia mancina e soprattutto confermare il tandem Fella-Fusco, con Minaj pronto a subentrare a gara in corso.

Le parole di Masitto

In conferenza stampa, Masitto ha chiesto ai suoi di non rallentare e sfruttare l’onda lunga dei risultati positivi: “La partita è giusta per migliorare, per far vedere le nostre cose e soprattutto per tirarci fuori quei difettini che in allenamento magari non riusciamo a vedere. È corretto andare a fare una partita seria, che sicuramente ci insegnerà qualcosa. Dobbiamo sempre sapere da dove siamo partiti. Tutto quello che i ragazzi stanno facendo se lo stanno guadagnando e, quando hai l’osso in bocca, non lo devi far togliere più. Bisogna lavorare seriamente: loro sanno che senza il lavoro serio non arrivano i risultati”.

Foggia-Cavese, le probabili formazioni:

Foggia (3-5-2): Saro; Berra, Azarovs, Seck; Todisco, Panico, Gallo, Zuccon, Oviszach; Ravasio, Luciani. Allenatore: Auteri.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Mannucci, Peretti, Nunziata; Macchi, Orlando, Awua, Esposito, Diarrassouba; Fella, Fusco. Allenatore: Masitto.