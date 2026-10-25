Salernitana, l'ad Pagano ribadisce all'ambiente: "Uniti si vince" Una stories social per provare ad allontanare le polemiche dopo giorni roventi

Una foto di gruppo, l'esultanza di squadra. Umberto Pagano rompe il silenzio e si affida ai social. L'amministratore delegato della Salernitana lancia un messaggio all'ambiente. Sceglie un'istantanea del gruppo granata nei pressi della panchina di Serse Cosmi e carica con un hashtag: "Uniti si vince".

Un messaggio forte dopo i giorni concitati in città, la presa di posizione della tifoseria con Cosmi nel faccia a faccia del Centro Sportivo Mary Rosy seguito dalla durissima nota pubblicata dall'ad: "La Salernitana appartiene alla storia e al sentimento della sua gente. Ma la responsabilità di amministrarla spetta a chi, in ogni momento, ne assume obblighi giuridici, economici e sportivi. È da questo reciproco riconoscimento dei ruoli che possiamo ripartire. Perché tutti, al di là delle opinioni e delle legittime diversità di vedute, dovremmo desiderare la stessa cosa: una Salernitana forte, rispettata, competitiva e capace di costruire il proprio futuro", aveva scritto Pagano in un comunicato reso noto dal club. Nella serata di venerdì anche lo striscione durissimo della Curva Sud Siberiano. Ora il gesto distensivo.