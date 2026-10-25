Salernitana, Cosmi passa a quattro: le possibili scelte per Picerno Le assenze limitano le rotazioni offensive. Il tecnico studia una nuova formazione iniziale

Le defezioni da fronteggiare e una squadra a caccia di solidità. Il tabù esterno va infranto. Non ha più attenuanti la Salernitana, chiamata domani sera a Picerno a trovare il primo successo esterno della stagione, riprendere a correre per tenere il passo della zona playoff e sfruttare le frenate di Potenza e Bari per risucchiare qualche punticino.

Cambio tattico

Le assenze di La Gumina, Achik e Varela Djamanca riducono le rotazioni e anche la forza d’urto del reparto offensivo. Cardoni e Djibril sono soluzioni ma Cosmi immagina di lanciarli in campo dal 1’. Così come uno tra Vitale e De Boer siederà in panchina, fosforo necessario da giocare in gara in corso. Riflessioni che spingeranno Cosmi a ripartire dal 4-4-2, con il rilancio di Longobardi in difesa alle spalle di Lllano, in posizione più avanzata al pari di Villa dall’altra parte di campo. L’ex Padova sarà sorretto alle spalle da Anastasio. Si sfrutteranno le corsie, con palloni al centro per la fisicità di Lescano e i guizzi di D’Ursi.