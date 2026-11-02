Basket, la Longobardi Scafati s'aggrappa al mercato: ecco Ngouam Accordo annuale con la guardia francese: lo scorso anno presenze in Eurolega con l'Asvel

La Longobardi Scafati ha ingaggiato, con accordo annuale, la combo guard transalpina Mehdy Ngouama: atleta dalle spiccate doti atletiche e tecniche, con una carriera sviluppatasi nei massimi campionati di Spagna e Francia. Trentuno anni, 188 centimetri di altezza per 79 kg di peso, nella scorsa stagione è stato prima protagonista con i francesi dell’Asvel, disputando anche 12 partite in Eurolega, poi ha concluso l’annata con il Granada in Liga Endesa. Con la formazione iberica ha fatto registrare una media di 7,8 punti a partita, abbinati a 2,3 rimbalzi e 1,6 assist in 22 minuti di utilizzo a gara e un high di 23 punti realizzati nel match contro l’Unicaja. Nel suo palmares, inoltre, stagioni proficue con squadre di rilievo, con le quali ha anche disputato competizioni europee: Paris Basketball, Bourg en Bresse, Gran Canaria e Nanterre.

Le dichiarazioni

“Sono contento dell’arrivo di Ngouama – ha commentato coach Piero Bucchi – è un giocatore che porta energia, aggressività difensiva e anche una comprovata esperienza. Ha le caratteristiche che cercavamo e che possono essere importanti per dare equilibrio alla squadra. Ci aspettiamo che possa inserirsi rapidamente nel gruppo, mettendo a disposizione le sue qualità e la sua attitudine al lavoro”.

L’atleta è già sbarcato in Italia e nel pomeriggio, dopo le rituali visite mediche, sarà già in campo per il primo allenamento con i compagni.

“Sono entusiasta di questa nuova esperienza – sono state le prime parole di Ngouama – è la prima volta che gioco in serie A nonostante abbia affrontato nelle competizioni europee diverse squadre italiane: lo scorso anno, ad esempio, Virtus Bologna e Milano in Eurolega. Sono qui per mettere a disposizione della squadra le mie capacità e calarmi in una realtà per me nuova ma molto affascinante. Ringrazio la società e il coach per questa opportunità che spero di ripagare nel migliore dei modi”.