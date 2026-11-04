Basket, restrizioni per Scafati-Napoli: arriva la decisione della Questura Partita la prevendita ma con limitazioni per gli ospiti

Un derby a metà. A seguito della decisione della Questura di Salerno, in vista della prossima gara di campionato Scafati Basket - Napoli Basketball in programma domenica 8 novembre 2026 alle ore 18:00 è consentita la vendita di numero 150 tagliandi del settore ospiti per i tifosi del Napoli Basketball residenti nella provincia di Napoli.

La vendita dei tagliandi sarà consentita dalle ore 12:00 di oggi mercoledì 4 novembre, fino alle ore 18:00 di venerdì 6 novembre. Raggiunto il limite dei 150 tagliandi, fine di esaurimento scorte, la vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Napoli è da ritenersi chiusa. È possibile acquistare i tagliandi con le modalità indicate dalla Questura, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità. I tagliandi possono essere acquistati al prezzo di € 20,00 più diritti di prevendita.