Carcuro a 'Granatissimi': "Salernitana, con Di Bari puoi ripartire" L'ex mediano: "Vito persona splendida ma i calciatori devono farsi un esame di coscienza"

Davide Carcuro è intervenuto a “Granatissimi” ai microfoni di Ottochannel. L’ex centrocampista della Salernitana ha analizzato il momento dei granata: “Non è una situazione facile. Purtroppo ci sono capitato anche io. Non è facile. Salerno vive di calcio. Mi metto nei panni dei calciatori e posso suggerire di estraniarsi dall’ambiente, pensare solo al campo e mettere insieme un paio di risultati utili. Se riescono a invertire la rotta possono ripartire, ne hanno le qualità”.

“Di Bari è una persona splendida”

Carcuro ha condiviso con Vito Di Bari l’esperienza da calciatore a Venezia: “Volevo fargli i migliori auguri perché è una persona eccezionale. Era un leader, il capitano che aiutava e rimproverava. In campo era già un allenatore perché a volte sostituiva il mister. So che a Casarano ha fatto benissimo. Spero che riesca ad incanalare qualche risultato positivo. So quanto a Salerno conti questo. Bisogna invertire la rotta".

“Il mister saprà dare una scossa”

Cosa può dare Di Bari alla Salernitana? “Con l’arrivo di un allenatore nuovo, cambiando idee e principi sicuramente arriva la sterzata – ha spiegato Carcuro -. Serve però che i calciatori facciano gruppo, diano qualcosa in più. Non sempre dipende dall’allenatore. Adesso serve cambiare passo, farsi un esame di coscienza”.