Virtus Arechi, le statistiche al termine del girone di andata Paci, capitan Cucco e Di Prampero ai primi posti delle classifiche di rendimento del torneo di B

La presenza di diversi giocatori della Renzullo LARS Virtus Arechi Salerno ai primi posti delle speciali classifiche di rendimento certifica il valore del roster allestito dalla società del presidente Nello Renzullo in estate. E anche il correttivo apportato in corsa alla rosa, con l'ingaggio di Di Prampero al posto di Circosta, ha dato ragione al diesse Pino Corvo. Coach Antonio Paternoster può disporre di un organico competitivo in tutti i reparti e che, soprattutto, ha ancora ampi margini di miglioramento.

Spulciando le statistiche individuali si può notare come il miglior marcatore in assoluto dei blaugrana sia Paolo Paci (con 193 punti segnati nelle 15 gare disputate), ma il lungo piemontese in termini di media punti con 12.9 ad allacciata di scarpe è secondo alle spalle proprio del nuovo arrivato Di Prampero (13.3 di media in 12 incontri). Stanno viaggiando in doppia cifra in termini di media punti realizzati anche capitan Marco Cucco (12.2) e Gianmarco Leggio (10.9).

Paci è anche il giocatore più utilizzato da coach Paternoster, che lo ha tenuto in campo per 424 minuti, seguito dai “soliti” Cucco, Leggio, Di Prampero e Petrazzuoli. Tra gli “under”, invece, il più impiegato è Babilodze (19 minuti di media per gara), seguito da Mennella (14.9), Datuowei (8.6) ed Andrea Cucco (1.5).

Il nome del lungo piemontese torna spesso nelle classifiche di rendimento: Paci è il miglior rimbalzista offensivo del girone D, avendo recuperato sotto le plance avversarie ben 56 palloni. Lo stesso ex lungo di Roseto è il miglior rimbalzista, in generale, del roster salernitano, avendo recuperato anche 60 palloni in fase difensiva (meglio di lui ha fatto Leggio con 65 rimbalzi difensivi). Inoltre, Paci è anche l'elemento della Renzullo LARS Salerno ad aver subito il maggior numero di falli (3.3 di media a partita). Il giocatore che ha invece commesso più falli nelle file del team campano è Gianmarco Leggio (2.9 di media) che, d'altro canto, è anche il miglior stoppatore dei blaugrana. A proposito di lunghi, sotto canestro si sta facendo valere anche Riccardo Bartolozzi, che ha conquistato in totale 64 rimbalzi e che s'è ritagliato quasi 19 minuti di impiego di media.

Levan Babilodze è colui il quale vanta la miglior percentuale di realizzazione di tiri da 2 punti (col 64% è quarto in assoluto nel girone D), mentre i migliori tiratori dalla lunga distanza in termini percentuali risultano Daniel Datuowei (43%) e Marco Mennella (40%), anche se Leggio (38%), capitan Cucco (37%) e Di Prampero (36%) vantano percentuali similari con un numero di tiri di gran lunga superiore. Lo stesso playmaker salernitano viaggia col 100% (31 centri su 31 tentativi) dalla linea dei tiri liberi. Cucco è anche il leader in termini di assist sfornati ai compagni (41), seguito da Di Prampero (40) e Beatrice (28). Inoltre, il capitano della Virtus Arechi è primo anche nella classifica delle palle recuperate (18), tallonato da Petrazzuoli (16) e Mennella (13). Lo stesso Cucco, però, viaggia a 1.6 palle perse di media per gara.

M.G.