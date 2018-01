Basket Ruggi: derby al Pala Zauli contro la Free Basketball Gli impegni delle giovanili

Prima gara casalinga del 2018 per il Basket Ruggi Salerno che torna a calcare il parquet di casa, ospitando la Givova Ladies Scafati.

Primo di tre impegni veramente ostici per la compagine salernitana impegnata ad affrontare le prime tre della classe nelle prossime rispettive tre giornate di campionato. Sarà fondamentale, contro una squadra lunga e costruita per vincere, l’approccio alla gara e la capacità di provare a rimanere in partita per tutto l’arco dei quaranta minuti. “Ci avviciniamo a questa gara con grande voglia e per riscattare l’opaca prestazione di Capri e, perché affrontiamo la capolista, a cui vogliamo rendere quanto più è possibile difficile la vita” – dichiara nel pre gara coach Pignata – “Le ragazze si sono allenate come sempre con tanta abnegazione in settimana e sabato dovremmo essere capaci di restare sui nostri obiettivi mettendoci testa e cuore”. La palla a due è prevista alle ore 17 al Pala Zauli di Battipaglia: la gara sarà diretta da Roberta Di Rienzo e Saverio Serino di Caserta.

SETTORE GIOVANILE. Quarta giornata di campionato per l’under 14 del Basket Ruggi Salerno, che riprenderà il proprio cammino domenica 21 Gennaio, alle 12 in casa dell’Azzurro Cercola. Mercoledì 24 Gennaio alle 18:15, toccherà invece alle under 13 far visita alle stesse vesuviane.

