Menduto è il nuovo allenatore della Renzullo Lars V. Arechi La società del presidente Nello Renzullo ha affidato l’incarico al 42enne di origini battipagliesi

La Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno ha affidato l’incarico di head coach ad Orlando Menduto. Sarà il 42enne tecnico battipagliese, dunque, a subentrare ad Antonio Paternoster, esonerato venerdì pomeriggio dal club blaugrana.

Menduto ha accettato con entusiasmo e senza esitazione alcuna la proposta della società del presidente Nello Renzullo e guiderà la squadra salernitana nell’ultima parte del campionato di Serie B Old Wild West.

Esordiente come allenatore in Serie B, categoria che però ha già affrontato da giocatore ai tempi della Pallacanestro Salerno, il tecnico originario di Battipaglia negli scorsi anni ha maturato tanta esperienza in panchina.

Dopo aver allacciato le scarpe al chiodo, Menduto ha iniziato la sua nuova carriera da allenatore al Delta Basket Salerno, dove è rimasto per due anni (con Pino Corvo in campo come giocatore). In seguito, il giovane allenatore si è trasferito a Benevento dove ha diretto prima la Pallacanestro Benevento e poi la Magic Benevento. Quindi, per Menduto è arrivata la chiamata da parte del Cilento Basket Agropoli del direttore sportivo Pino Corvo, che ritroverà ora in blaugrana. Sotto la guida del tecnico salernitano, la compagine cilentana ha vinto il campionato di Serie C. Lo scorso anno, invece, Menduto ha avuto la possibilità di allenare la squadra della sua città (nonché quella in cui si era formato come giocatore) e anche con la Polisportiva Battipagliese le cose sono andate molto bene, visto che i biancoarancio sono arrivati fino alla fase finale degli spareggi promozione, sfiorando il salto di categoria sul campo (poi arrivato tramite il ripescaggio).

In passato, tra l’altro, Menduto ha partecipato al raduno della Nazionale sperimentale nel 2013 di coach Massimo Galli, inoltre è stato anche componente dello staff tecnico della Nazionale Under 15 guidata da Andrea Capobianco, nonché componente dello staff di formatori della Federazione Italiana Pallacanestro per istruttori di settore giovanile.

Da giocatore Orlando Menduto, cresciuto nel vivaio della Polisportiva Battipagliese, ha esordito tra i “grandi” proprio con la squadra di Battipaglia nelle cui file militava anche Pino Corvo. In carriera ha indossato anche le canotte, tra le altre, di Sarno, Luiss Roma, Sassari, Pallacanestro Salerno (in B sotto la guida di coach Andrea Capobianco) e Delta Basket Salerno, società con cui ha poi iniziato la sua carriera da allenatore.

L’avventura di Orlando Menduto come head coach della Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno inizierà martedì, quando il tecnico originario di Battipaglia dirigerà le sue prime due sedute di allenamento. Domenica 11 marzo, poi, esordirà sulla panchina del club blaugrana nel match casalingo con Il Globo Isernia, fanalino di coda del girone D del campionato di Serie B Old Wild West, in programma alle ore 18 al PalaSilvestri di Matierno (ingresso libero).

