Salerno Basket '92: niente da fare per l’U20 Giovedì 8 marzo il recupero di campionato in casa contro Hertz Sorrento

Niente da fare per l'U20 del Salerno Basket '92 che si è dovuta arrendere ieri pomeriggio al Basket Girls Ancona nello spareggio valevole per l'accesso alle Finali Interzona. Sul neutro di Ferentino, le granatine hanno ceduto alle marchigiane col punteggio di 47-78: dopo un buon avvio di partita nei primi 10 minuti, le doriche hanno fatto il pieno di triple e preso il largo già a metà partita (23-42): addirittura 14 i canestri dalla distanza messi a segno da Ancona. A Salerno non bastano il 24 punti personali di Alessia De Mitri, top scorer dell'incontro.

Ora la testa è al recupero della gara di campionato contro l'Hertz Sorrento che si disputerà giovedì 8 marzo alle 20:30 al PalaSilvestri: nel giorno della festa della donna, la compagine di coach Dello Iacono (che ritroverà Manolova) cercherà di avere la meglio sulla compagine dell'ex Braida. Ingresso gratuito, come di consueto, al palasport del rione Matierno.

Intanto, la Fip ha reso noto che sarà il FreeBasketball Givova Ladies Scafati ad ospitare le final four di Coppa Campania nei giorni 11 e 12 aprile: Salerno dovrà vedersela in semifinale contro Ariano Irpino, mentre dall’altro lato del tabellone si sfideranno le padrone di casa e Cercola.

SALERNO ’92-BK GIRLS ANCONA 47-78 (14-18; 23-42; 37-58)

SALERNO: Esposito, Melin 2, De Mitri 24, Ledda, Fontana 2, Assentato 7, Giulivo 10, Galdi 2, Caputo ne, Arase ne, Pellecchia ne, Gasparro ne. All: Dello Iacono

BASKET GIRLS: Nociaro 10, Ruggeri, Yusuf 4, Moscoloni, El Haiti, Castellani 17, Florio, Zamparini, Bolognini 20, Lunadei 7, Galli 6, Takrou 14. All: Piccionne.

Arbitri: Picchi (Ferentino)-Falamesca (Anagni)

M.G.