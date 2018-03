Basket Ruggi: al Pala Zauli arriva la capolista Le news sulle giovanili

Terza giornata della Fase ad Orologio del campionato di serie B femminile: palla a due sabato alle 19 contro la capolista, la Givova Ladies Scafati.

Una gara sulla carta davvero ostica con il Basket Ruggi che dovrà fare a meno di Scarpato e Martines. D'altro canto, la Givova Ladies arriverà sul campo amico dello Zauli con tutta l’intenzione di mantenere il primato in classifica. La gara sarà diretta da Simone Argenio e Danilo Correale di Avellino.

SETTORE GIOVANILE. In attesa di scoprire il calendario della seconda fase del campionato under 14 femminile, ritorna in campo il gruppo under 13 che domenica mattina farà visita nella seconda giornata del girone di ritorno, al Basket Femminile Stabia. Sabato pomeriggio tocca alle Ruggine del gruppo Esordienti Femminile andare a far visita al Basket Casagiove.

Redazione Sport