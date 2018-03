Salerno Basket ’92, U18 sugli scudi: Dike Napoli battuta La gioia di Esposito: “Ora testa allo spareggio”. Sabato la prima squadra ospita Ariano Irpino

Bella affermazione per l’U18 del Salerno Basket ’92 che, battendo le pari età della Dike Napoli, si è assicurata il secondo posto aritmetico nel proprio girone, che vale l’accesso allo spareggio per guadagnare la fase Interzona. Finale di 54-38 per le granatine con Ledda (13 punti) e Vania Esposito (15) in evidenza, al termine di una partita ben giocata da tutto il gruppo composto anche da Fontana (9), Galdi (9), Giulivo (8), Arase, Pellecchia e Dabo.

“Avevamo voglia di vincere e confermare il secondo posto. Nei primi minuti del match abbiamo subito un parziale di 0-5 ma con determinazione e volontà siamo riuscite a recuperare e a portarci in vantaggio, grazie agli ottimi consigli difensivi e offensivi di coach Dello Iacono. Da questo punto della partita in poi ci siamo tenute sempre in vantaggio, prendendo fiducia ad ogni canestro realizzato per poi difendere con aggressività – racconta Esposito, ovviamente soddisfatta a fine partita - Non era facile ottenere questo risultato contro una squadra come la Dike Napoli, con una panchina nettamente più numerosa della nostra. Tutte hanno contribuito e ne siamo uscite vincitrici. Ora testa allo spareggio, ce la metteremo tutta anche per dare una piccola soddisfazione alla società che ha sempre creduto in questo gruppo”.

Parole già da “grande”. Esposito è nel giro della prima squadra che sabato 17 marzo ospiterà al PalaSilvestri Le Farmacie del Tricolle Ariano Irpino per la quarta giornata della fase a orologio del campionato di Serie B. Ormai matematicamente salva e, nel contempo, fuori dai playoff, la compagine di Dello Iacono proverà comunque a fare risultato contro il fanalino di coda del torneo, alla disperatissima ricerca di punti per evitare la retrocessione. Palla a due alle 19:30 (ingresso gratuito), dirigeranno l’incontro i fischietti potentini Giuseppe Maruggi di Melfi e Federico Romaniello di Avigliano.

M.G.