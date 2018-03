Basket Ruggi di scena a Castellamare di Stabia Gli impegni delle giovanili

Quarta giornata della Fase ad Orologio del campionato di serie B femminile: le ragazze del Basket Ruggi, faranno visita al Basket Femminile Stabia.

Il Basket Femminile Stabia è in piena lotta per l’accesso ai playoff pertanto, non sarà per niente facile per le ragazze di coach Pignata espugnare il Pala Severi. L’obiettivo, a salvezza ormai raggiunta, sarà comunque quello di rendere alle padroni di casa quanto è più possibile difficile la vita. Team esperto quello stabiese, le viaggianti potranno contare anche sul rientro di Scarpato, mentre non sarà della contesa la giovanissima Germano. Palla a due sabato alle 19 presso la tendostruttura del liceo “F. Severi” di Castellamare di Stabia.

SETTORE GIOVANILE. Dopo il successo dello scorso weekend, le under 13 di coach Pignata ospitano domenica mattina in tendostruttura, ore 11, l’Azzurro Cercola di coach Cavaliere nel big match di giornata. Hanno invece concluso la Prima Fase (al terzo posto) le ragazze dell’under 14, in attesa ora dell’ufficialità del calendario della Fase ad Orologio. Continua senza sosta anche l’attività minibasket, dai gruppi Aquilotti a quelli Esordienti, maschili e femminili, che ben stanno figurando e con ottimi risultati nei rispettivi campionati. Nel weekend in programma anche il Concentramento Scoiattoli programmato dal Comitato Provinciale Minibasket.

M.G.