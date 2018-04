La Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno cala il poker Il team di coach Menduto centra la quarta vittoria consecutiva

La Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno batte 70-61 la Fotodinamico Cagliari nella gara valida per la 28^ giornata del campionato di Serie B Old Wild West e ottiene la quarta vittoria consecutiva. Col successo ottenuto ai danni degli isolani, tra l'altro, la squadra cara al presidente Nello Renzullo ha raggiunto quota 42 punti ed è certa di non poter scendere al di sotto del quinto posto nella classifica finale del girone D, visto che non può più essere raggiunta da Stella Azzurra e Luiss Roma (che sono a quota 34). Nelle ultime due giornate della regular season, inoltre, il roster allestito dal diesse Pino Corvo cercherà di migliorare ulteriormente la propria posizione nella griglia di partenza dei play off. Per farlo, il quintetto diretto da coach Orlando Menduto (ancora imbattuto) dovrà provare a fare risultato prima in casa del Basket Barcellona (seconda forza del raggruppamento) e poi con la capolista Palestrina. Capitan Cucco e compagni, trascinati dal pubblico amico, accorso ancora una volta numeroso per il penultimo impegno casalingo stagionale della Renzullo Lars, hanno avuto ragione di una squadra, Cagliari, che nonostante 24 punti di ritardo in classifica, ha lottato col coltello tra i denti, complicando i piani dei padroni di casa.

In avvio gli isolani guidati da Alessio Fioravanti sorprendono i blaugrana. Datuowei (partito in quintetto) risponde a Trionfo, poi lo stesso numero 10 dei sardi e l'esperto Vanuzzo dalla lunetta portano i viaggianti sul 2-6. A questo punto la Virtus Arechi Salerno, orfana dell'acciaccato Leggio, stringe le maglie in difesa e prova a distendersi in contropiede. Dopo il botta e risposta tra Di Prampero e il temibile Samoggia, la squadra di Menduto impedisce agli ospiti di segnare per tutto il resto del primo quarto e si porta sul 15-8 con la tripla di Sanna, il tiro libero di Datuowei, la penetrazione di Sorrentino, il piazzato di Paci e la bomba di Petrazzuoli (al rientro dopo un mese di stop per infortunio).

Nel secondo periodo Samoggia segna 7 punti in fila, intramezzati dal secondo canestro di Paci. Dopo il terzo tempo di Sorrentino, Pilo piazza la bomba che riporta Cagliari a -1. Sanna risponde dall'arco dei 6.75. Cagliari non demorde e Vanuzzo e lo stesso Pilo riequilibrano le sorti del match (22-22). Parzialino per la Virtus con i centri di Bartolozzi e Datuowei. Vanuzzo e Mennella segnano dalla linea della carità. Poi lo stesso lungo ex Sassari segna la bomba del nuovo -1. Paci e Marzaioli fissano il punteggio sul 30-29 con cui le due squadre vanno al riposo lungo.

Inevitabile la strigliata da parte di coach Menduto negli spolgiatoi e in apertura di ripresa la Renzullo Lars torna in campo trasformata. La squadra di casa segna 13 punti di fila, con Sorrentino, Paci e Sanna sugli scudi, impedendo agli avversari di trovare la via del canestro per più di 3 minuti, prima che Samoggia spezzi il sortilegio. Con questo break i blaugrana viaggiano col vento in poppa e arrivano alla mezzora sul 55-44.

Nell'ultimo quarto si assiste all'ennesimo tentativo di reazione di Cagliari con uno scatenato Marzaioli. I protagonisti in casa Virtus sono ancora i soliti noti: Sorrentino firma 20 punti, arrivano in doppia cifra anche Sanna e Paci. La squadra del presidente Renzullo si impone per 70-61, centrando la 21esima vittoria stagionale. Il sogno continua.

RENZULLO LARS VIRTUS ARECHI SALERNO - FOTODINAMICO CAGLIARI 70-61

PARZIALI: 15-8, 15-21, 25-15, 15-17

Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno: Gennaro Sorrentino 20 (5/9, 2/6), Massimiliano Sanna 14 (2/3, 3/3), Paolo Paci 12 (4/9, 0/0), Daniel Datuowei 9 (3/3, 0/1), Federico Di Prampero 7 (2/3, 1/5), Riccardo Bartolozzi 3 (1/3, 0/1), Onorio Petrazzuoli 3 (0/0, 1/2), Marco Mennella 2 (0/0, 0/0), Marco Cucco 0 (0/3, 0/3), Andrea Cucco 0 (0/0, 0/0), Stefano Saletti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Paolo Paci, Daniel Datuowei 9) - Assist: 19 (Paolo Paci 5)

Fotodinamico Cagliari: Domenico Marzaioli 18 (1/6, 3/3), Giuliano Samoggia 15 (4/10, 2/7), Manuel Vanuzzo 11 (2/5, 1/4), Romeo Trionfo 10 (2/6, 2/4), Mirko Pilo 5 (1/1, 1/2), Mauro Passaretti 2 (1/1, 0/1), Mauro Graviano 0 (0/0, 0/1), Giuseppe Floridia 0 (0/0, 0/0), Andrea Pompianu 0 (0/0, 0/0), Riccardo Picciau 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Domenico Marzaioli 9) - Assist: 8 (Giuliano Samoggia 3).

Arbitri: Danilo Lucarella di Taranto e Donato Davide Nonna di Casamassima (BA).

M.G.