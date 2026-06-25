Salernitana, sprint sulla destra: Llano in pole Il calciatore è in scadenza con la Casertana. C'è anche una strada che porta in B

Un nuovo rinforzo. La Salernitana vira sulla destra. E si appresta a siglare il primo colpo della sessione estiva. Il club granata ha intensificato i contatti con Juan Manuel Llano, pronto a dire addio alla Casertana e sondato anche da altri club di serie C. Classe ’99, l’argentino di passaporto spagnolo piace anche per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce. Il calciatore ha espresso la sua volontà di poter vestire la maglia granata. La Salernitana deve fare lo scatto decisivo per chiudere l’operazione.

Fari su Bouah

Il club granata ha incassato anche il desiderio di Mattia Novella di poter ritornare in maglia Salernitana dopo la stagione positiva con il Crotone. Il club granata però sonda anche un’altra opzione: Devid Eugene Bouah, 24enne cresciuto nella Roma ma al passo d’addio con la Carrarese. Il club toscano non ha ancora proposto il rinnovo e il calciatore si guarda intorno. Ha mercato in B, la Salernitana ha mostrato interesse e prova a bruciare sul tempo le concorrenti.