Salerno Basket ’92, il bilancio di Dello Iacono Il tecnico: “Coppa Campania coronamento del lavoro”

A una settimana dall’entusiasmante final four di Coppa Campania, conclusasi con la vittoria del trofeo da parte del Salerno Basket ’92, le granatine hanno ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno. Chiusa la stagione della prima squadra, infatti, resta lo spareggio per l’accesso all’interzona della formazione U18 che si disputerà il 25 aprile contro l’Alfa Omega Basket di Ostia. Palla a due alle 16 sul neutro di Campobasso.

Con le over congedate – ma c’è chi comunque continuerà ad allenarsi per spronare le baby – coach Gino Dello Iacono sta lavorando con le più giovani del roster per preparare l’ultima fatica stagionale. L’allenatore, però, non dimentica certo la vittoria della Coppa Campania nella combattutissima finale contro Scafati. “Una serata molto emozionante per me, che ho avuto la possibilità di vincere questa coppa anche in ambito femminile, dopo averla conquistata con la Pallacanestro Sarno anche a livello maschile, ma soprattutto per le ragazze – afferma Dello Iacono – Siamo stati ambiziosi, tutti. Ci eravamo riproposti di esserlo nei giorni precedenti, sempre con modestia e umiltà di chi suda in palestra e lavora quotidianamente. Così è stato. Sono soddisfatto professionalmente: quando raggiungi un obiettivo importante con un gruppo quasi totalmente U20 e tocchi con mano il lavoro di quattro mesi non puoi non essere felice, sia come uomo di sport che come professionista. Le giocatrici sono state favolose in tutto, andando contro i pronostici e mettendoci la giusta ‘faccia tosta’. Il sincero grazie va alle ragazze e alla società nella persona di Angela Somma che mi ha dato quest’opportunità. Ora ci rituffiamo sul lavoro quotidiano, nel tentativo di regalare un’altra soddisfazione al club e di centrare l’accesso alla fase interzona con le ragazze U18, molte delle quali hanno partecipato all’intero campionato di B con la prima squadra”.

M.G.