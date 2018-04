Alma Salerno, domani ultima partita di campionato In casa granata s’attende di conoscere l’avversario dei play-off

Si concluderà domani la stagione regolare di serie B di calcio a 5. L’Alma Salerno sarà chiamata all’ultima sfida casalinga contro il Marigliano, la squadra che guida la classifica del girone G e già promossa in serie A2.

Quello di domani, alle 15 al PalaTulimieri, sarà l’atto finale di una campionato che, per quanto travagliato, ha riservato molte note positive per la compagine salernitana, forte di un terzo posto in graduatoria che, dalla prossima settimana, si tramuterà nei play-off per il salto di categoria.

Insomma, tanto Alma Salerno quanto Marigliano non hanno più nulla da chiedere al campionato e, così, l’ultima gara potrà essere utile per i padroni di casa per testare la propria condizione fisica e mentale in vista degli importanti spareggi di fine mese. Particolare attenzione sarà rivolta ai campi di Taranto e Aliano, dove saranno rispettivamente impegnate Lausdomini e Fuorigrotta, in lotta per il quarto posto: una tra queste due formazioni, infatti, sarà l’avversaria dell’Alma Salerno. Attualmente, le due compagini napoletane sono separate da un solo punto in classifica, con il Fuorigrotta che precede il Lausdomini.

M.G.