Jomi Salerno, Prünster: vogliamo iniziare bene il nuovo anno Le dichiarazioni del portiere Monika Prünster alla vigilia della gara

Torna in campo la serie A femminile, riprende il cammino della Jomi Salerno. La formazione allenata da coach Neven Hrupec sarà infatti di scena sabato 13 gennaio, fischio d’inizio alle ore 18:30, tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Flavioni Civitavecchia nella gara valevole quale prima giornata di ritorno del torneo di massima serie di pallamano femminile. Il portiere della compagine salernitana Monika Prünster presenta così il match: “Abbiamo preparato nel migliore dei modi la gara contro il Flavioni, è nostra intenzione iniziare con un successo il nuovo anno. Vogliamo regalare ai nostri tifosi la prima gioia del 2018. Ci siamo allenate bene nel corso di queste settimane, anche se ancora una volta dovremo fare a meno di Ilaria Dalla Costa. Manca davvero poco però per il suo completo recupero, ben presto tornerà nuovamente con noi”.

Sul Flavioni… “Conosciamo bene il loro gioco – prosegue il portiere della Jomi Salerno – e dobbiamo stare davvero molto attente. Non ci dobbiamo far ingannare dalla loro posizione in classifica, sin qui hanno dato filo da torcere a tutte le squadre, in modo particolare con l’innesto della Hiraldo”. L’estremo difensore della Jomi Salerno, Monika Prünster poi conclude… “Per quanto ci riguarda giocheremo la nostra onesta gara, puntando a portare a casa i primi due punti del nuovo anno”.

M.G.