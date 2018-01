Inizia con un successo il 2018 della Jomi Salerno, Flavioni ko Primi punti del 2018 per la squadra di capitan Coppola

Inizia con un successo il 2018 della Jomi Salerno. La formazione salernitana supera con il risultato di 33 a 21 il Flavioni Civitavecchia nella gara valevole quale prima giornata di ritorno del campionato di massima serie di pallamano femminile. Parte subito forte la Jomi Salerno che lascia davvero poco spazio alle avversarie. Il Flavioni Civitavecchia però piano piano si scoglie e trascinato dalle reti di Sheila Hiraldo e di Chiara Bonamano (6 reti a referto per entrambe) riesce a restare in partita. La prima frazione di gioco si chiude così con il risultato di 15 a 9 in favore della Jomi Salerno.

Nel secondo tempo capitan Coppola e compagne premono subito il piede sull’acceleratore, Flavioni però riesce a rispondere colpo su colpo alle avversarie. La Jomi Salerno riesce però a mostrare i muscoli e trascinata dalle reti di Suleiky Gomez (8 a referto per lei) riesce a scavare il solco decisivo. Il match si chiude così con il risultato finale di 33 a 21 in favore delle salernitane. Arriva così il primo successo ed i primi due punti del 2018 per la campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno.

Jomi Salerno – Flavioni Civitavecchia 33 – 21 (primo tempo: 15 – 9)

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 4, Stellato, Dalla Costa, De Somma 1, Coppola 5, Gomez 8, Romeo 5, Prunster, Napoletano 5, Fabbo, Lauretti Matos 2, Casale, Landri 3. Allenatore: Elena Laura Avram – Adele De Santis

Flavioni: Bulache, Feoli, Francesconi 1, Bonamano C. 6, Crosta 3, Maruzzella, Ramazzotti, Fanelli 2, Bonamano M. , Di Luca, Spizzico 2, Hiraldo 6, Ferretti 1. Allenatore: Patrizio Pacifico

Arbitri: Cardone – Cardone

M.G.