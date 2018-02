Jomi Salerno, netta vittoria sul campo dell’Ariosto Ferrara La squadra di coach Hrupec vince 30-14

Successo esterno per la Jomi Salerno. Le ragazze allenate da coach Neven Hrupec superano, infatti, l’Ariosto Ferrara al Pala Boschetto con il risultato finale di 30 a 14 nel match valevole quale quarta giornata di ritorno del torneo di massima serie. Le salernitane, chiamate al pronto riscatto dopo l’amara eliminazione rimediata in semifinale di Coppa Italia per mano dell’Oderzo, non hanno fatto sconti alla compagine allenata da coach Carlos Britos riuscendo così a portare a casa l’intera posta in palio. Dall’altro canto capitan Soglietti e compagne hanno provato a tenere testa alle avversarie, senza però riuscire nell’intento sperato. La prima frazione di gioco si chiude così con il punteggio di 14 ad 8 in favore di capitan Coppola e compagne.

Il copione del match non cambia nella ripresa. Il sette allenato da coach Hrupec spinge il piede sull’acceleratore non facendo alcuno sconto alle avversarie. Trascinata dalla reti di Coppola (6 a referto), Gomez e Romeo (5 reti ciascuno), la formazione salernitana chiude l’incontro con il risultato finale di 30 a 14. La Jomi Salerno conquista così altri due punti preziosi e tiene il passo della capolista Indeco Conversano.

Ariosto Ferrara - Jomi Salerno 14-30 (primo tempo: 8-14)

Ariosto Ferrara: Gambera, Pernthaler, Bellbe 1, Stampi, Burgio 6, Manfredini, Tisato 1, Lentini, Grossi, Spasari 2, Ottani, Manzoni, Soglietti 4. All: Carlos Britos

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 4, Dalla Costa 2, Motta, De Somma, Coppola 6, Gomez 5, Romeo 5, Prunster, Napoletano 4, Lauretti 2, Landri 2. All: Neven Hrupec

Arbitri: Kurti - Maurizzi

M.G.