Jomi, Prünster: occhio al Brixen, non sarà una gara facile

Impegno casalingo per la Jomi Salerno. Le ragazze allenate da coach Neven Hrupec saranno infatti di scena sabato 17 febbraio alle ore 16:30 tra le mura amiche della palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Brixen nel match valevole quale quinta giornata di ritorno della Regular Season del torneo di massima serie. Questa settimana a presentarci la sfida contro il Brixen è il portiere Monika Prünster…

“Siamo reduci dal successo contro l’Ariosto Ferrara, non perdiamo mai di vista il nostro obiettivo che è quello di centrare nel miglior modo possibile la qualificazione ai Play Off. Sabato siamo attese dalla sfida contro il Brixen. Non sarà una gara facile, ci hanno messo in difficoltà anche in occasione della gara d’andata quando vincemmo solo di una rete, forse perché sottovalutammo le nostre avversarie. Adesso – prosegue il portiere della Jomi Salerno – giochiamo tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo, vogliamo dimostrare il nostro valore e soprattutto che ci siamo riprese dalla brutta esperienza di Coppa Italia. Stiamo lavorando sodo, puntiamo a portare a casa la vittoria”.

