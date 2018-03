Jomi Salerno, occhio alla Leonessa Brescia Le ragazze di coach Hrupec di scena domani al Pala San Filippo alle 16:30

Impegno esterno per la Jomi Salerno. Le ragazze allenate da coach Neven Hrupec saranno infatti di scena domani sabato 3 marzo con fischio d’inizio alle ore 16:30 al Pala San Filippo contro la Leonessa Brescia nel match valevole quale settima giornata di ritorno del Regular Season. La Jomi Salerno arriverà a Brescia molto agguerrita e con l’intenzione di non fare sconti a nessuno. Le salernitane, attualmente al secondo posto in classifica con 28 punti all’attivo, proveranno a centrare un nuovo successo per restare incollate alla capolista Indeco Conversano.

Occhio comunque alla formazione allenata da coach Laera. Campionesse d’Italia favorite, lombarde col fattore campo a favore e con il vento in poppa dopo la serie di 4 risultati utili messi in fila dal 27 gennaio a oggi. Sul match la giocatrice Natalia Girotto del Brescia afferma: “La partita contro Salerno non sarà per niente facile. Sappiamo che troveremo un’avversaria pronta a tutto per vincere. Le ragazze hanno esperienza da vendere e ottimi valori tecnici. Stiamo preparando la partita minuziosamente per fare del nostro meglio e per provare a portare a casa i due punti; Sarebbe una bella soddisfazione per noi è anche per tutti i nostri tifosi”.

M.G.