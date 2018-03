Jomi Salerno, successo esterno contro Brescia Le ragazze di coach Hrupec vincono 25-30

La Jomi Salerno supera in trasferta la Leonessa Brescia con il risultato finale di 30 a 25 nel match valevole quale settima giornata di ritorno della Regular Season del campionato di serie A femminile. Grande equilibrio nella prima frazione di gioco. Le due formazioni si affrontano a viso aperto. Brescia, trascinata anche dai tifosi presenti al Pala San Filippo, regge l’urto e tiene il passo di capitan Coppola e compagne. Al 25’ minuto le due formazioni sono in perfetta parità (13 – 13). All’intervallo la formazione di casa allenata da coach Laera è avanti di una rete. Il primo tempo si chiude infatti con il risultato di 17 a 16.

Nel secondo tempo, dopo i primi dieci minuti di equilibrio (20 – 20) sale in cattedra la Jomi Salerno. Da quel momento in poi la gara diventa praticamente a senso unico. Al 20’ minuto le salernitane sono avanti con il punteggio di 26 a 23 mantenendo tre reti di vantaggio anche al 25’ minuto (27 a 24). La sfida si chiude così con la vittoria della Jomi Salerno con il risultato finale di 30 a 25. La Jomi Salerno porta a casa altri due punti preziosi e tiene il passo della capolista Indeco Conversano, vittoriosa in trasferta contro Flavioni Civitavecchia con il risultato finale di 27 a 16, in attesa del big match in programma sabato prossimo 10 marzo alla palestra Caporale Maggiore Palumbo con fischio d’inizio alle ore 20:45 in diretta su SportItalia

Leonessa Brescia - Jomi Salerno 25-30 (primo tempo: 17-16)

Leonessa Brescia: Fiorillo, Tanic 4, Savoldi 2, Caglio, Pedrotti, Piffer, Morgano, Galli 2, Barbariga 1, Oliveri 2, Machina, Girotto 14, Ucchino, Torriani. All: Antony Laera

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 5, Dalla Costa 1, De Somma, Coppola 3, Gomez 8, Prunster, De Santis, Napoletano 8, Fabbo 1, Lauretti, Casale, Landri 4. All: Neven Hrupec

Arbitri: Bassan - Bernardelle

M.G.