Jomi Salerno – Indeco Conversano, vietato mancare! Big match in programma il 10 marzo alle 20:45

Si avvicina il big match della Serie A1 Femminile: la Regular Season riserva, il 10 marzo prossimo e in diretta su Sportitalia TV (canale 60 DTT & 225 SKY) dalle 20:45, la super-sfida della 18^ giornata fra la Jomi Salerno e l’Indeco Conversano. Vietato mancare. Indeco Conversano e Jomi Salerno, sempre loro quindi… Sarà lo scontro diretto della prossima giornata a decidere le sorti, in buona parte, del primo posto in Serie A1 Femminile. Attualmente in testa c’è l’Indeco Conversano, imbattuta sin qui, con 36 punti. La Jomi Salerno segue a ruota con 34 punti, frutto di 17 vittorie ed una sola sconfitta rimediata proprio Conversano in occasione del match d’andata disputato lo scorso 18 novembre al Pala San Giacomo. In quell’occasione capitan Coppola e compagne si arresero con il punteggio finale di 24 a 19. La Jomi Salerno chiama a raccolta i suoi tifosi per colorare la Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Capitan Coppola e compagne hanno bisogno del sostegno del caloroso pubblico per superare l’imbattuta compagine pugliese e ritornare nuovamente in testa alla classifica. Il big match dunque si avvicina, lo spettacolo è assicurato. Vietato mancare.

M.G.