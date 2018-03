La Jomi Salerno si colora d’azzurro Ben otto atlete convocate in nazionale

L’Italia avvierà il 14 marzo prossimo la sua preparazione in vista del doppio confronto ravvicinato contro la Slovacchia (21 marzo al Pala Golfo di Follonica e 24 marzo a Sala). È in programma, infatti, un training camp che vedrà le azzurre opposte in amichevole agli Stati Uniti d’America. In programma ci sono due test match, entrambi alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo, nelle serate del 15 e del 17 marzo (diretta PallamanoTV), sempre con fischio di apertura alle ore 19:00. Capitolo convocazioni. Sono ben 8 le atlete della Jomi Salerno convocate per lo stage che, come detto, si disputerà nella nostra città. Per il training camp del 14/17 marzo infatti il direttore tecnico Riccardo Trillini ha convocato i portieri Monika Prünster ed Elisa Ferrari, l’ala sinistra Pina Napoletano, la new entry ala destra Laura Casale, l’ala destra Rita Trombetta, i due terzini sinistri Cyrielle Lauretti Matos ed Ilaria Dalla Costa e la centrale Valentina Landri. Nella giornata del 18 marzo, messe in archivio le due amichevoli, è previsto il trasferimento a Follonica, dove, nel pomeriggio del 21 marzo (h 18:15), le azzurre affronteranno la Slovacchia. Il match di qualificazione agli EHF EURO 2018 sarà trasmesso in diretta TV su Sportitalia.

M.G.