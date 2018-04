Jomi Salerno, netta vittoria a Casalgrande Padana Stravince la squadra di coach Neven Hrupec

Netta vittoria della Jomi Salerno che supera in trasferta la Casalgrande Padana con il risultato finale di 39 a 18 nel match valevole quale nona giornata di ritorno della Regular Season di serie A femminile. Parte subito forte la compagine allenata da coach Neven Hrupec, in pochi minuti le salernitane si portano prima sul sette ad uno e successivamente sul 13 ad 1. Nei minuti conclusivi del primo tempo la Casalgrande Padana prova una timida reazione, il punteggio recita 18 – 4 per la Jomi Salerno quando il cronometro segna il minuto numero 25. La prima frazione di gioco si chiude con il risultato di 19 – 4 in favore di capitan Coppola e compagne. Il copione del match non cambia nella seconda frazione di gioco. Al 10’ minuto la compagine allenata da coach Neven Hrupec conduce con il risultato di 26 – 9. La Casalgrande Padana dal canto suo prova una timida reazione, la Jomi Salerno comanda però sempre il gioco: al 14’ il risultato recita 27 – 11. Le salernitane continuano a premere sull’acceleratore ed allungano ancora il passo: al 21’ il punteggio recita 33 a 13. Non c’è praticamente più storia, il match si chiude con il risultato finale di 39 a 18 in favore della compagine allenata da coach Neven Hrupec.

Casalgrande Padana - Jomi Salerno 18-39 (primo tempo: 4-19)

Casalgrande Padana: Kere 1, Piano, Franco 3, Furlanetto 2, Dallari 4, Savoca, Pranzo, Artoni S. 3, Rivi 1, Bassi, Orlandi, Bernabei 1, Montermini 3. All: Yassine Lassouli

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 3, Dalla Costa 3, De Somma 1, Coppola 11, Gómez 10, Pruenster, Napoletano 5, Lauretti Matos 2, Casale 1, Landri 3, Stellato. All: Neven Hrupec

Arbitri: Nguyen - Panetta

M.G.