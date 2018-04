Jomi Salerno, sfida casalinga contro Oderzo Le ragazze allenate da coach Hrupec di scena sabato 14 aprile, fischio d’inizio alle ore 18:30

Impegno casalingo per la Jomi Salerno. Le ragazze allenate da coach Neven Hrupec saranno infatti di scena sabato 14 aprile con fischio d’inizio alle ore 18:30 tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro l’Oderzo. Sarà una gara dai mille significati quella che attende capitan Coppola e compagne nella decima giornata di ritorno del campionato di massima serie femminile. Le salernitane sono infatti chiam ate a vincere per diversi fattori: in primis c’è da riscattare il passo falso della Final8 di Coppa Italia, furono infatti la compagine allenata da coach Neven Andreasic ad interrompere in semifinale il cammino della Jomi Salerno nella manifestazione tricolore. Bisogna centrare il risultato pieno anche per mantenere la prima posizione in classifica conquistata in virtù della migliore differenza reti nello scontro diretto contro l’Indeco Conversano. Occhio comunque all’Oderzo. Duran e compagne occupano infatti il 5° posto in classifica con 24 punti, uno in meno della Casalgrande Padana (4° posto con 25 punti) e due in meno di Cassano Magnago (3° posto con 26 punti), sono quindi ancora in piena corsa per l’accesso ai Play Off.

M.G.