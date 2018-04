Dalla Costa: contro l’Oderzo per vendicare lo smacco di Coppa L'atleta della Jomi Salerno così alla vigilia della gara in programma alla palestra Palumbo

Impegno casalingo per la Jomi Salerno. Le ragazze allenate da coach Neven Hrupec saranno infatti di scena domani sabato 14 aprile con fischio d’inizio alle ore 18:30 tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro l’Oderzo. Sarà una gara dai mille significati quella che attende capitan Coppola e compagne nella decima giornata di ritorno del campionato di massima serie femminile. Questa settimana a presentarci la sfida contro l’Oderzo è Ilaria Dalla Costa:

“Sabato ci attende la sfida contro Oderzo, si tratta di una gara importantissima, per quanto ci riguarda vale sicuramente come rivincita dopo la bruciante sconfitta rimediata in Coppa Italia. Stiamo bene, stiamo lavorando per non ripetere gli errori commessi in occasione della gara di Coppa. Veniamo da una serie di successi, il più importante è sicuramente quello ottenuto contro Conversano che ci ha regalato il primo posto in classifica e ci ha dato davvero tanta fiducia. Non bisogna sottovalutare Oderzo – termina Ilaria Dalla Costa – che verrà qui a Salerno alla ricerca di punti preziosi, si giocano infatti le ultime chance di accesso ai Play Off Scudetto. Per quanto ci riguarda vogliamo centrare il successo perché vogliamo difendere il primo posto e concludere la stagione con il massimo dei punti”.

M.G.