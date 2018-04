Jomi Salerno, ok la gara di andata della semifinale Scudetto Il ritorno previsto pe martedì 1 maggio

Parte con il piede giusto l’avventura di capitan Coppola e compagne nei play off scudetto. Le ragazze allenate in panchina da coach Neven Hrupec superano in trasferta la Casalgrande Padana con il risultato finale di 29 a 20 nella gara d’andata della semifinale Scudetto. Sfida mai realmente in discussione, con le campane che confermano il trend già evidenziato in stagione, quando avevano battuto in altre due occasioni, e sempre nettamente, le emiliane. La prima frazione di gioco si chiude così con la Jomi Salerno avanti con il risultato di 19 a 7. Nel secondo tempo il tecnico croato Neven Hrupec ha anche la possibilità di far ruotare e vedere in gol molte delle giocatrici entrate dalla panchina. Al 10’ della ripresa le campane sono avanti con il risultato di 24 a 13. Casalgrande dal canto suo prova in qualche modo a contrastare le avversarie, al 20’ minuto capitan Coppola e compagne sono però avanti sul 25 a 17. Nei minuti finali è ancora la Jomi Salerno ad allungare il passo (27 a 19 al 25’ minuto). Il match si chiude con il successo della formazione salernitana con il risultato finale di 29 a 20. Jomi Salerno e Casalgrande Padana si troveranno nuovamente di fronte martedì 1 maggio per la semifinale di ritorno. Appuntamento alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo, fischio d’inizio alle ore 19.

Casalgrande Padana - Salerno 20-29 (primo tempo: 7-19)

Casalgrande Padana: Kere 1, Piano, Franco 3, Furlanetto 4, Dallari, Savoca, Pranzo, Artoni S, Rivi, Bassi, 8, Orlandi 3, Bernabei 1, Montermini, Barkoui. All: Yassine Lassouli

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 2, Dalla Costa 6, De Somma 2, Coppola 5, Gomez 4, Prunster, Napoletano 2, Lauretti 2, Casale 4, De Ciuceis, Landri 2. All: Neven Hrupec

Arbitri: Zancanella - Testa

M.G.