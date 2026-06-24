Salernitana, niente Coppa Italia Frecciarossa: quattro club di C in campo Per il secondo anno di fila, granata fuori dall'elite del calcio italiano

Niente impegni di prestigio con i club di serie A e serie B. La Salernitana resta ancora a guardare. Per il secondo anno di fila, il club granata non prenderà parte alla Coppa Italia Frecciarossa. Il nuovo format della competizione nazionale contempla la partecipazione di appena quattro club di serie C. Nel turno preliminare saranno protagoniste il Catania, in campo con il Vicenza, l'Union Brescia, in campo con l'Arezzo, il Ravenna, in campo con il Benevento e infine il Potenza, squadra vincitrice della Coppa Italia di serie C, in campo con l'Ascoli.

Nessuna chance per i granata che dovranno dunque rinviare il proprio debutto nel weekend di Ferragosto con il turno preliminare di Coppa Italia Serie C. Lo scorso anno l'esordio fu amaro, con l'eliminazione ai calci di rigore in un Arechi a porte chiuse per la squalifica post-playout con la Sampdoria contro il Sorrento.