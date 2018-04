Jomi Salerno, Prunster: "Domani saremo concentratissime" Il portiere: " Vogliamo centrare la finale”

Non c’è sosta. Torna nuovamente in campo domani martedì 1 maggio la Jomi Salerno. Le ragazze allenate da coach Neven Hrupec saranno di scena alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro la Casalgrande Padana nella sfida di ritorno della semifinale Scudetto. Nella gara d’andata disputata sabato 28 aprile capitan Coppola e compagne hanno superato al Pala Keope la compagine allenata da coach Lassouli con il risultato finale di 29 a 20. Sfida mai realmente in discussione, con le campane che confermano il trend già evidenziato in stagione, quando avevano battuto in altre due occasioni, e sempre nettamente, le emiliane. In merito al match in programma domani martedì 1 maggio e sulla gara vinta sabato 28 aprile contro la Casalgrande Padana abbiamo ascoltato il portiere Monika Prunster che afferma: “sabato abbiamo affrontato la gara con la giusta concentrazione. Sin dall’inizio della gara non abbiamo mai mollato la presa ed alla fine siamo riuscite a portare a casa la vittoria. Abbiamo giocato, in modo particolare nel primo tempo, davvero una buona gara. Il tecnico Hrupec ha dato spazio a tutti gli elementi del roster, cosa davvero molto importante visto che domani ci attendono altri sessanta minuti di gioco”. L’estremo difensore della Jomi Salerno Monika Prunster poi conclude… “Sono certa che domani sera giocheremo al 100% delle nostre possibilità. Saremo concentratissime, vogliamo centrare la finale”.

M.G.