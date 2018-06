Finali nazionali U17 femminili, è sempre Salerno – Conversano In campo oggi alle ore 12

E’ sempre Salerno contro Conversano. La sfida si ripete anche in finale scudetto per quanto concerne la sfida decisiva per l’assegnazione dello scudetto nella categoria under 17 femminile. Nella prima semifinale la compagine pugliese allenata da Elena Barani ha superato il Brixen con il risultato finale di 18 a 15. Nella seconda semifinale la formazione allenata da Laura Avram ha superato le Guerriere Malo tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo con il risultato finale di 19 a 34.

L’appuntamento con le finali nazionali under 17 femminile è per oggi sempre alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Alle ore 10 in campo Brixen e Guerriere Malo per la finale 3 e 4 posto, alle ore 12 il match decisivo per l’assegnazione dello scudetto under 17 femminile. In campo, ancora una volta, la Pdo Salerno e l’Amatori Conversano.

Redazione Sport