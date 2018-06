Pdo Salerno campione d’Italia under 17 femminile Grande festa alla palestra Caporale Maggiore Palumbo

L’appetito vien mangiando… e la Pdo Salerno ha ancora fame di vittoria. La compagine cara al presidente Mario Pisapia si laurea campione d’Italia anche nella categoria under 17 femminile. La formazione allenata da Laura Avram batte 30-29 le coetanee di Conversano dopo una sfida infinita, terminata solo ai tiri dai sette metri. Non bastano i 60’ regolamentari, non bastano i 10’ supplementari. Partita tiratissima, sempre incerta. Lo Scudetto passa per la lotteria finale dei penalty, dove le padrone di casa si rivelano maggiormente precise. Per il gruppo di atlete di Salerno arriva così il secondo titolo italiano consecutivo, dopo quello Under 14 centrato a Misano Adriatico lo scorso anno. Parte subito forte il team campano che non concede spazio alle avversarie, la Pdo Salerno poi accusa un passaggio a vuoto lasciandosi prima raggiungere e poi superare dalle avversarie. La compagine campana però reagisce, la gara è spettacolare. La prima frazione di gioco si chiude con le pugliesi allenate da Elena Barani avanti con il risultato di 12 a 10.

Lo spettacolo non manca anche nel secondo tempo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, Conversano da’ l’impressione di poter vincere quando mancano pochi minuti al termine dei 60’ minuti regolamentari, la Pdo Salerno però è dura a morire. Il secondo tempo si chiude così sul risultato di 23 a 23, si va ai supplementari. Nel primo tempo supplementare si continua a viaggiare sui binari dell’equilibrio, poi segna Conversano ed il tempo si chiude con le pugliesi avanti con il risultato di 25 a 24. Salerno non ci sta, non ha nessuna intenzione di mollare la presa, così lo spettacolo e le reti non mancano nei cinque minuti di extra time. La parità persiste anche al termine del secondo tempo supplementare, il tabellone recita 26 a 26. Lo scudetto della categoria under 17 si assegna dai sette metri. Il team allenato da Laura Avram mostra maggiore freddezza e precisione: il risultato finale è 30 a 29 per la Pdo. Può esplodere la festa della palestra Caporale Maggiore Palumbo, la compagine salernitana è campione d’Italia anche nella categoria under 17 femminile.

Redazione Sport