Campolongo Hospital R.N. sconfitta in casa dal Civitavecchia Finisce l'imbattibilità interna dei giallorossi. Mister Citro: giornata storta

Finisce con la gara contro il Civitavecchia l'imbattibilità interna della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno nel campionato di pallanuoto di serie A2. I giallorossi perdono 11-10 al termine di una gara molto bella nel primo tempo, ma poi il gioco fisico e a volte scorretto del Civitavecchia, eccessivamente tollerato dagli arbitri, ha avuto alla meglio nella seconda parte di gara. La sconfitta è da considerarsi frutto di una eccessiva superficialità in fase difensiva e delle tante occasioni sprecate in attacco. Impressioni confermate dal tecnico Matteo Citro: "Abbiamo avuto una giornata negativa, nonostante ciò, senza i numerosi errori in entrambe le fasi di gioco, potevamo gestire in modo tranquillo la gara. Sabato ci aspetta un altra battaglia a Roma".

Sugli scudi di una gara scorbutica, sicuramente il numero 9 avversario Romiti, capace di tenere in ambasce la retroguardia giallorossa, ma il risultato negativo resta frutto dei tantissimi errori commessi anche dai più esperti, incappati in una giornata decisamente storta. Grande delusione tra il numeroso pubblico accorso, ma c'è la consapevolezza che la Rari Nantes Salerno resta la squadra da battere. Intanto in classifica la Roma, prossima avversaria dei salernitani, ha battuto in trasferta il Latina piazzandosi al secondo posto a sole due lunghezze dalla Rari. Sabato prossimo, a Roma, sarà dunque l'ennesimo scontro al vertice e, per quell'occasione, si spera che i ragazzi di mister Citro abbiano ricaricato le batterie e riusciranno a mettere in acqua quanto già dimostrato fino a oggi.

CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO: Santini, Luongo 3, Agostini 2, Polifemo, Scotti Galletta, Gallozzi, Fortunato, Cupic 2, Saviano 1, Parrilli 1, Spatuzzo, Pica 1, Lauria. All. Citro

NC CIVITAVECCHIA: Visciola, Muneroni, Iula, De Rosa Diego 1, Bogdanovic 2, Pagliarini, Minisini 1, Midio, Romiti 3, Castello 1, Checchini 3, Caponero, Greco Mattia. All. Pagliarini

Arbitri: Pinato e Schiavone

Parziali 3-2, 4-3, 1-2, 2-4

Usciti per limite di falli Muneroni (C) e Iula (C) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Campolongo Hospital RN Salerno 6/15, NC Civitavecchia 4/8.

M.G.