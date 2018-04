Campolongo Hospital Rari Nantes: difficile esame a Pescara Sarà sfida tra i bomber Luongo e Di Fulvio

Sabato 14 aprile alle ore 18 a Pescara, valevole per la sedicesima giornata del campionato maschile di Pallanuoto di serie A 2, andrà in scena il big match tra Pescara Nuoto e Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. Una trasferta insidiosissima per il sodalizio caro al presidente Gallozzi. Gli abruzzesi per lunghi tratti del campionato sono stati la rivelazione della categoria e ancora oggi navigano nelle zone alte della classifica, anche grazie ai gol pesanti di Di Fulvio, che nella classifica cannonieri è secondo solo al giallorosso Michele Luongo.

Gli uomini di mister Matteo Citro sono chiamati a una prova di orgoglio, per dimostrare che il periodo difficile attraversato nelle ultime settimane è stato messo definitivamente alle spalle, come si auspica lo stesso tecnico: "La vittoria di sabato scorso ci ha ridato fiducia, a Pescara non sarà semplice, ma abbiamo voglia di metterci questo momento negativo definitivamente alle spalle".

M.G.