Campolongo Hospital R.N.: continuare la rincorsa in vetta Domani i rarinantini impegnati a Bari

Sabato 28 aprile, alle ore 15, la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno sarà impegnata a Bari contro la Waterpolo, penultima in classifica, con il compito di allungare la striscia positiva e continuare la rincorsa al primo posto in classifica, attualmente occupato dalla Roma Nuoto, che le consentirebbe di giocare in casa l'eventuale terza partita di spareggio durante i play off.

A Bari sarà comunque una gara da non sottovalutare, i pugliesi sono reduci da tre sconfitte consecutive, ma nutrono ancora speranze di poter risalire in classifica e giocarsi la salvezza almeno ai play out, come sottolinea il tecnico giallorosso Matteo Citro: "Veniamo da tre vittorie importanti per il morale e la classifica, ora dobbiamo essere bravi a evitare cali di tensione e a non perdere l'umiltà e la determinazione. Bari e un campo caldo e troveremo una squadra agguerrita in piena lotta per non retrocedere, quindi da non sottovalutare assolutamente".

Il tecnico rarinantino potrà contare di nuovo sulla presenza del capitano Andrea Scotti Galletta, che dopo aver scontato la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo, tornerà a dare alla squadra il suo prezioso contributo soprattutto nella fase difensiva.

M.G.