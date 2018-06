Playoff: la Campolongo H. Rari Nantes a Genova per la gara 2 Gara in programma domani, sabato alle ore 16

Dopo la straripante vittoria di mercoledì in gara 1 della semifinale dei play off promozione, 11-6 contro il Crocera Stadium, sabato 9 giugno alle ore 16 la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno sarà impegnata a Genova nella gara di ritorno. Un nuova vittoria consentirebbe agli uomini di mister Citro di superare il turno e aspettare in finale la prossima avversaria che uscirà dal confronto tra il Civitavecchia e i primi classificati del girono nord, il Genova Quinto (andata 9-5 per i liguri).

La Rari Nantes Salerno arriva al confronto consapevole della propria forza, determinata e concentrata, e senza sottovalutare l'avversario, come sottolinea il tecnico Matteo Citro: "Dobbiamo provare a ripetere la prestazione di gara 1 giocando con grande determinazione e qualità, sarà come sempre nei play off una battaglia e noi dobbiamo arrivarci pronti". Al seguito della squadra giallorossa, oltre a tutto lo staff tecnico e dirigenziale, si prevede anche una folta rappresentanza di sostenitori, che raggiungeranno la Liguria per continuare a coltivare il sogno.

Redazione Sport