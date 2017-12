Lotito: qualche calciatore ha fatto il suo tempo, andrà via Il patron: "Giochiamo spesso con un uomo in meno. Col Foggia Arechi non bello da vedere"

Intervistato dai colleghi del quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, il presidente della Salernitana Claudio Lotito ha fatto il punto della situazione parlando non solo della sconfitta contro il Foggia, ma anche dei programmi futuri. Il patron, abbastanza deluso per questo girone d'andata, ha lasciato intendere che alcuni calciatori di esperienza non faranno parte della rosa del futuro e saranno convocati a breve in sede per discutere di rescissione o cessione: “Sarà pur vero che abbiamo costruito diverse occasioni, ma le partite si vincono buttandola dentro. E' ancora presto per fare delle valutazioni, ce le riserviamo per la fine della stagione nella speranza che il cambio di guida tecnica sortisca gli effetti sperati. Questa squadra può sicuramente giocare con tutti i moduli, toccherà all'allenatore individuare quello giusto anche in base alle caratteristiche dell'avversario. Bisogna capire chi può essere utile o meno alla causa. C'è rammarico perchè la classifica non rispecchia affatto il valore effettivo della rosa, 26 punti sono troppo pochi: basti pensare che abbiamo ben figurato e spesso vinto contro squadre che attualmente si trovano davanti a noi. Secondo me è un problema psicologico: a volte abbiamo sbagliato l'approccio, ci è mancata sin dal primo minuto la ferocia agonistica"

Come detto, Lotito avrebbe già comunicato ad alcuni calciatori che saranno convocati in sede per discutere di rescissione o cessione: “A gennaio interverremo se necessario, ma anzitutto ci concentreremo su quegli elementi che devono andare via. Ci sono giocatori in rosa che hanno fatto il loro tempo e vedremo come fare per collocarli altrove. Non ci possiamo permettere il lusso di giocare con un uomo in meno". Finale dedicato alla prossima partita e ai tifosi: "Play off? Mai porre limiti alla provvidenza. Ora ci aspetta un avversario molto forte, primo in classifica e con grandi valori tecnici, toccherà alla Salernitana fare una partita di un certo livello sin dal primo minuto e con la giusta concentrazione e consapevolezza dei propri mezzi. Vedremo quello che accadrà. Cessione societaria? Non so chi mette in giro certe voci, di certo c'è che nella vita tutto inizia e tutto finisce, quando si è circondati da affetto la fine si può rimandare quanto più possibile. Contro il Foggia, sotto Natale, non mi sembra ci sia stato un Arechi bello da vedere. Comunque colgo l'occasione per fare gli auguri alla tifoseria".

Gaetano Ferraiuolo