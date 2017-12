Allenamento mattutino, si riprende il 26 Un giorno e mezzo di riposo, poi testa al Palermo

Sono ripresi questa mattina al campo “Volpe” gli allenamenti dei granata. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con un lavoro di forza in palestra prima di essere impegnati con lavori ad alta intensità sul campo. Il trainer granata, visibilmente amareggiato, ma allo stesso tempo molto carico e concentrato dopo il ko casalingo contro il Foggia, ha analizzato con i suoi calciatori i motivi che hanno portato alla sconfitta ripartendo dalle cose buone lasciate intravedere per almeno un'ora: cambi di gioco, sovrapposizioni, innumerevoli cross e tanto agonismo, caratteristiche importanti anche in vista della prossima sfida contro il Palermo sulla carta assai proibitiva. Nell'occasione il mister potrebbe decidere di schierare dal primo minuto Bernardini, Minala, Odjer e Rossi, a rischio anche Gatto sulla destra dopo una serie di prestazioni ben al di sotto degli standard abituali. Potrebbero non essere convocati alcuni elementi che la società ha deciso di mettere sul mercato: su tutti il centrocampista Zito e il fantasista Rosina, assolutamente impalpabile nei 25 minuti avuti a disposizione giovedì scorso. Spera di tornare in campo il portoghese Alex, possibile chance in corso d'opera per Rodriguez.Oggi pomeriggio e domani relax assoluto per tutto, dal 26 mattina si torna al Volpe- a porte chiuse per preparare la sfida di Palermo.

Gaetano Ferraiuolo