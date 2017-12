Natale, materiale granata a ruba...senza maglie ufficiali Tifosi dispiaciuti, si attende l'anno nuovo

Come ogni anno, anche questa volta centinaia e centinaia di tifosi granata troveranno sotto l'albero un graditissimo regalo griffato U.S.Salernitana 1919. Fans Shop, Givova e tutti i punti vendita autorizzati, infatti, sono stati letteralmente presi d'assalto in questi giorni, con materiale ufficiale a ruba e assai gettonato da grandi e piccini. Stando a quanto raccontato dai vari gestori degli store, in cima alla classifica delle vendite ci sono felpe, pantaloni di tuta e la maglietta celebrativa riportante la scritta "Minala al 96'", frase tormentone utile a festeggiare ancora la grande vittoria in rimonta della Salernitana ad Avellino. Molto richiesto anche il nuovo calendario, presentato alla stampa e alla città martedì scorso e impreziosito dai bellissimi scatti fotografici di Nicola Ianuale. Tante persone, tuttavia, speravano di poter acquistare anche la maglietta ufficiale versione 2017-18, quella con il colletto azzurro (scelto personalmente da Marco Mezzaroma) e con una tonalità di granata leggermente più chiara rispetto agli altri anni. A causa di alcuni problemi organizzativi, però, l'appuntamento è rimandato all'anno prossimo e la speranza della gente è che la situazione possa sbloccarsi entro gennaio, quando in tantissimi si recheranno presso gli store granata sperando di accaparrarsi la maglia del proprio beniamino. Le motivazioni di questi ritardi non sono state ancora comunicate, ma la Salernitana e Givova sono costantemente in contatto per fare risolvere la querelle e venire incontro alle esigenze di tutti gli amanti del cavalluccio marino.

Gaetano Ferraiuolo