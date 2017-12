Rosina, avventura ai titoli di coda: confronto con Lotito? Il fantasista sarà ceduto: ecco come e a chi

Alessandro Rosina, salvo colpi di scena, non farà parte della Salernitana del futuro. Colantuono, giovedì scorso, una possibilità gliel'ha concessa, ma il fantasista non ha mai inciso e ha toccato pochissimi palloni. Certo, attribuire a lui la sconfitta contro il Foggia sarebbe ingeneroso e quanto mai ingiusto, ma quando un calciatore di questo talento entra a partita in corso è doveroso attendersi qualche giocata determinante, uno spunto in velocità, un dribbling in grado di infiammare i tifosi. Nulla di tutto questo è accaduto e così, ancora una volta, il pubblico dell'Arechi gli ha riservato numerosi fischi indicandolo, sul web, come uno dei giocatori da cedere immediatamente nella finestra del mercato invernale. Sarà dello stesso avviso Lotito, che già post Bari lasciò intendere che Rosina era stata la vera delusione della sua gestione? Possibile, anche perchè il patron è stato perentorio: "Non possiamo permetterci il lusso di giocare in inferiorità numerica ogni volta, ci sono giocatori che hanno fatto il loro tempo e che cercheremo di collocare altrove". Dopo averlo proposto al Perugia fino alle 23 del 31 agosto, ora Lotito potrebbe riavviare i contatti con il ds Goretti nell'ambito di uno scambio con Emmanuello, oggetto del desiderio di Bollini che, al momento, non ha trovato molto spazio nè con Breda, nè con Giunti. Si parla anche del Lecce: la Salernitana parteciperebbe al pagamento dell'ingaggio, con la clausola di riscatto a titolo definitivo e oneroso del club salentino in caso di promozione in serie B. Voci di corridoio parlano di un sondaggio dell'Avellino, che libera Ardemagni- forse- e che ha sempre stimato l'ex numero 10 di Zenit e Torino. Il Pisa ha effettuato un sondaggio, ma l'ingaggio rappresenterebbe un problema.

Gaetano Ferraiuolo